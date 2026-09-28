Dan prisión preventiva a hombre por agresión sexual a una perrita en Mérida

Un hombre identificado como Miguel Ángel M.U. fue vinculado a proceso por el delito de crueldad animal, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara ante un juez los datos de prueba relacionados con un caso ocurrido en el fraccionamiento Las Nubes en Mérida.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado del Primer Distrito, con sede en Mérida, los fiscales de litigación expusieron los elementos reunidos dentro de la causa penal 567/2026, los cuales fueron considerados suficientes por la autoridad judicial para dictar el auto de vinculación a proceso.

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De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia inicial, los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, en un camino de terracería ubicado en el citado fraccionamiento, donde tres personas habrían sorprendido al ahora imputado mientras cometía actos lascivos contra una perra mestiza.

Al percatarse de que había sido descubierto, el hombre habría intentado retirarse del lugar, pero fue detenido posteriormente por elementos policiacos.

Tras analizar los datos presentados por la Fiscalía, el Juez Primero de Control determinó que existían elementos suficientes para que el proceso penal continuara y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Antes de concluir la diligencia, la autoridad judicial determinó que la medida cautelar impuesta durante la audiencia inicial permanecerá vigente durante el proceso, por lo que Miguel Ángel M.U. continuará en prisión preventiva justificada.

El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.