Tren Maya: ¿Cuándo opera el Vagón Restaurante “Janal”?

El Tren Maya cuenta con distintas opciones para recorrer destinos turísticos de la Península de Yucatán, entre ellas el Vagón Restaurante “Janal”, una alternativa para quienes buscan combinar el viaje en tren con una experiencia gastronómica durante el recorrido.

Uno de los trayectos que permite aprovechar este servicio conecta la Estación Mérida Teya con la estación Chichén Itzá, por lo que los pasajeros pueden trasladarse desde la capital yucateca hasta uno de los principales atractivos turísticos del estado y regresar el mismo día.

El recorrido entre ambas estaciones tiene una duración aproximada de 1 hora con 23 minutos por trayecto, de acuerdo con los horarios señalados para este servicio.

¿Cuándo opera el Vagón Restaurante Janal del Tren Maya?

El Vagón Restaurante “Janal” del Tren Maya opera solamente los domingos, por lo que quienes estén interesados en utilizar este servicio deben tomar en cuenta este día al momento de organizar su viaje desde Mérida hacia Chichén Itzá.

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La operación dominical permite realizar el recorrido de ida y vuelta durante la misma jornada, con salida por la mañana desde Mérida Teya y regreso por la tarde desde Chichén Itzá.

Horarios del Tren Maya de Mérida Teya a Chichén Itzá

El itinerario contempla los siguientes horarios para el recorrido dominical:

Salida de Mérida Teya: 8:20 horas.

8:20 horas. Llegada a Chichén Itzá: 9:43 horas.

9:43 horas. Duración del trayecto: 1 hora con 23 minutos.

1 hora con 23 minutos. Regreso desde Chichén Itzá: 16:00 horas.

16:00 horas. Llegada a Mérida Teya: 17:23 horas.

17:23 horas. Duración del regreso: 1 hora con 23 minutos.

Con este horario, los pasajeros disponen de varias horas en la zona de Chichén Itzá antes de abordar el tren de regreso a Mérida.

¿Cuánto cuesta viajar de Mérida Teya a Chichén Itzá?

El precio del viaje en el Tren Maya de Mérida Teya a Chichén Itzá depende de la tarifa correspondiente al pasajero. Los costos indicados para este trayecto son:

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Tarifa especial: $165 pesos.

$165 pesos. Tarifa general: $220 pesos.

Los precios corresponden al recorrido entre la Estación Mérida Teya y la Estación Chichén Itzá.

Por ello, quienes quieran conocer Chichén Itzá desde Mérida en el Tren Maya y aprovechar el Vagón Restaurante Janal deberán considerar que el servicio gastronómico opera únicamente los domingos, además de revisar los horarios antes de planear su visita.