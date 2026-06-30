Sheinbaum Pardo presume que México está entre los cinco países de la OCDE con mayor confianza en su Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México se posicionó entre los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor nivel de confianza ciudadana en su Gobierno Federal, de acuerdo con los resultados de la encuesta más reciente elaborada por ese organismo internacional.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria resaltó que 53% de la población mexicana manifestó tener un nivel de confianza alto o moderado en el Gobierno, cifra que, aseguró, coloca al país por encima del promedio registrado entre las naciones integrantes de la OCDE.

Según los datos presentados, el promedio de confianza en los gobiernos de los países miembros se ubicó en 40.1%, por lo que México se encuentra casi 13 puntos porcentuales arriba de ese indicador.

México supera a varias economías desarrolladas

Al comentar los resultados del estudio, Sheinbaum subrayó que el nivel de confianza reportado para México supera al de diversas economías consideradas desarrolladas.

La presidenta mencionó que el país se ubicó por encima de naciones como Suecia, Francia y Finlandia, al señalar que la percepción ciudadana refleja una evaluación positiva del desempeño del Gobierno Federal.

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"México está arriba de Suecia, de Francia, de Finlandia también; 53 por ciento de la población manifestó confianza alta o moderada en el Gobierno Federal", expresó la mandataria durante su intervención.

Asimismo, añadió que los resultados podrían generar opiniones encontradas entre algunos sectores, aunque sostuvo que corresponden a la medición realizada por la OCDE.

Solo cuatro países registran una mayor confianza+

De acuerdo con la información difundida durante la conferencia, únicamente Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo obtuvieron un nivel de confianza superior al registrado por México dentro de la encuesta.

El reporte también muestra que el indicador mexicano permaneció estable entre 2023 y 2025, manteniendo una percepción favorable por parte de la población durante ese periodo.

Para la presidenta, estos resultados reflejan la confianza que una parte importante de la ciudadanía mantiene hacia las instituciones del Gobierno Federal y las políticas implementadas por la administración.

El Gobierno de México es uno de los mejor evaluados por sus habitantes con 53 por ciento de confianza; esta cifra rebasa el 40.1 por ciento establecido por la OCDE para países miembros.



Superamos a naciones como Suecia, Francia y Finlandia en confianza promedio de la población… pic.twitter.com/MZtoeuigxh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 30, 2026

Gobierno considera que el resultado refleja respaldo ciudadano

Sheinbaum señaló que el estudio de la OCDE representa un referente internacional para evaluar la percepción ciudadana sobre las instituciones públicas y sostuvo que el desempeño de México evidencia un nivel de confianza superior al promedio de los países que integran el organismo.

La mandataria indicó que el dato cobra relevancia al compararse con economías de mayor desarrollo y reiteró que su administración continuará trabajando para fortalecer la relación entre el Gobierno y la ciudadanía.

La encuesta de la OCDE mide periódicamente la confianza de la población en las instituciones públicas y en sus gobiernos nacionales, con el objetivo de evaluar la percepción sobre el desempeño gubernamental y la calidad de los servicios públicos.

En esta edición, México se colocó entre los cinco países con mejores resultados en ese indicador, de acuerdo con los datos presentados por la presidenta durante la Mañanera del Pueblo.

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