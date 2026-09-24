Detienen en Michoacán a “Kamoni”, presunto jefe regional del Cártel de Tepalcatepec; EU ofrecía 3 mdd

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves 24 de septiembre la detención de Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, en Tepalcatepec, Michoacán.

De acuerdo con el funcionario federal, el detenido fue identificado por las autoridades como jefe regional del llamado Cártel de Tepalcatepec y como presunto generador de violencia en esa zona del estado.

La captura derivó del intercambio de información con Interpol México, unidad adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, además de trabajos de inteligencia militar realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal.

¿De qué acusan a “Kamoni”?

García Harfuch señaló que Edgar Valeriano “N” está relacionado con actividades de producción y distribución de drogas sintéticas, así como con presuntas extorsiones contra empresarios del sector citrícola.

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El detenido también cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, de acuerdo con la información difundida por el titular de la SSPC.

Las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales correspondientes y el detenido mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

Estados Unidos ofrecía recompensa de 3 millones de dólares

Harfuch indicó que por información que permitiera localizar y capturar a “Kamoni” se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares.

La detención se produjo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” y generador de violencia en la región.

La detención fue resultado del intercambio de información con Interpol México, unidad adscrita a la… pic.twitter.com/3iceTYBMq4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 24, 2026

En Michoacán, las autoridades federales han realizado durante las últimas semanas otros operativos contra grupos vinculados con extorsión y narcotráfico. A principios de septiembre, el Gabinete de Seguridad informó sobre otra acción contra una estructura con vínculos con el Cártel de Tepalcatepec y con requerimientos de extradición a Estados Unidos.

Las autoridades no informaron de manera inmediata sobre otros detenidos o aseguramientos relacionados con la captura de Edgar Valeriano “N”.

IO