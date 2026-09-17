Detienen en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, presunto integrante de Los Rusos vinculado al Cártel de Sinaloa

Fuerzas federales y autoridades de Baja California detuvieron en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, identificado por autoridades como presunto integrante de Los Rusos, grupo vinculado con el Cártel de Sinaloa y señalado como generador de violencia en la región.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es relacionado con otros delitos.

De acuerdo con el funcionario federal, Víctor Alfonso “N” también es investigado por su presunta participación en homicidios, extorsiones, distribución de droga, actividades de sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

¿Quién es Víctor Alfonso “N”, detenido en Mexicali?

Reportes locales identifican al detenido con el alias de “El Ciego” y señalan que tiene 26 años. Autoridades estatales lo ubican como presunto integrante de Los Rusos, una organización criminal con operaciones en Mexicali y relacionada con una facción del Cártel de Sinaloa.

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La detención ocurrió durante un operativo de vigilancia en la Segunda Sección de Mexicali, en la zona de las avenidas Nicolás Bravo y Álvaro Obregón.

Tras verificar sus datos en los sistemas de seguridad, los agentes confirmaron que tenía vigente una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Harfuch destaca operativo conjunto contra Los Rusos

García Harfuch señaló que la captura derivó de trabajos de investigación y de información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

En Mexicali, Baja California, fuerzas federales y autoridades estatales detuvieron a Víctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa e identificado como generador de violencia en la región.

Cuenta con orden de aprehensión por homicidio… pic.twitter.com/lWOkNYC5QT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Víctor Alfonso “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

IO