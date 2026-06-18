¿Llegará Bertha? Cuál es el próximo ciclón en el Atlántico y su riesgo para Campeche

Aunque la temporada de huracanes 2026 ya comenzó en los océanos Atlántico y Pacífico, hasta la noche de este jueves 18 de junio ningún sistema tropical representa riesgo para el estado de Campeche, informaron autoridades meteorológicas.

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Sin embargo, la atención se mantiene sobre una zona de baja presión ubicada en el sureste de Estados Unidos, remanente de la Tormenta Tropical Arthur, que podría convertirse en el próximo ciclón con nombre de la temporada en el Atlántico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se localiza a aproximadamente mil 150 kilómetros al noreste de Matamoros, Tamaulipas, y mantiene apenas un 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

⚠️Continúa en vigilancia una zona de #BajaPresión con 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. No afecta al territorio nacional. pic.twitter.com/GJiL7pEOZj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 19, 2026

En caso de fortalecerse y alcanzar la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de Bertha, el segundo de la lista oficial para la temporada 2026 en el Atlántico.

Por ahora no existe riesgo para Campeche

Especialistas señalaron que, debido a su ubicación actual y a las condiciones previstas para los próximos días, la zona de baja presión no representa ninguna amenaza para Campeche ni para el resto de la Península de Yucatán.

Arthur, el primer sistema nombrado de la temporada atlántica, se formó el pasado 17 de junio frente a las costas de Texas y posteriormente se debilitó, dejando únicamente esta área de inestabilidad que continúa bajo vigilancia.

Mientras tanto, en el Océano Pacífico ya se han desarrollado tres sistemas con nombre: Amanda, Boris y Cristina, los cuales se alejaron de territorio mexicano o se disiparon sin ocasionar afectaciones relevantes.

Temporada apenas comienza

Según el pronóstico oficial, durante la temporada 2026 podrían formarse entre 11 y 15 sistemas tropicales con nombre en el Atlántico. Tras la formación de Arthur, todavía faltarían entre 10 y 14 fenómenos por desarrollarse.

Los próximos nombres en la lista son Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

En el Pacífico, donde se prevé una actividad más intensa, aún quedan por utilizarse nombres como Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

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Mantienen monitoreo permanente

Las autoridades de Protección Civil reiteraron que mantienen vigilancia constante sobre la evolución de los sistemas tropicales y exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

La temporada de ciclones tropicales concluirá el próximo 30 de noviembre, por lo que el monitoreo continuará durante los próximos meses ante la posibilidad de nuevos desarrollos tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

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JGH