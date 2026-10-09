Presidenta Sheinbaum confirma investigación por motín en penal de Mazatlán; reportan nueve reos muertos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gabinete de Seguridad federal apoya la atención del motín registrado en el penal El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde se reportó la muerte de nueve personas privadas de la libertad.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria confirmó que el incidente ocurrido el jueves 8 de octubre fue abordado en la reunión del Gabinete de Seguridad.

Sheinbaum anuncia apoyo para reforzar seguridad en penales de Sinaloa

Cuestionada sobre los hechos registrados en el centro penitenciario, Sheinbaum explicó que las autoridades federales mantienen coordinación con el Gobierno de Sinaloa para fortalecer las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario estatal.

"Sí lo mencionaron. Todo el caso está apoyando el Gabinete de Seguridad", respondió la presidenta.

Noticia Destacada Reportan balacera en penal de Mazatlán, Sinaloa; helicóptero militar sobrevuela la zona

La titular del Ejecutivo señaló que espera que la gobernadora de Sinaloa proporcione información adicional sobre las acciones que se desarrollan para reforzar los centros penitenciarios.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los nueve muertos en el penal de Mazatlán?

Ante los reportes sobre nueve internos fallecidos, la presidenta indicó que corresponde a las autoridades penitenciarias informar a las familias de las personas involucradas.

Asimismo, confirmó que se investigarán las causas del motín registrado en el penal El Castillo.

Sheinbaum precisó que el Gabinete de Seguridad dará a conocer los resultados de las investigaciones, sin proporcionar mayores detalles sobre las circunstancias que originaron los hechos ni confirmar directamente la cifra de fallecidos.

IO