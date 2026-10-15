Vinculan a proceso a responsable de Protección Civil del Festival Axe Ceremonia 2025 por la muerte de dos fotoperiodistas

Un juez de control de la Ciudad de México, ha dictado auto de vinculación a proceso en contra de María “N”, quien era la encargada de Protección Civil en el festival Axe Ceremonia de 2025, el cual se celebró en el parque Bicentenario.

La decisión llega por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, en relación con el fallecimiento de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles.

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¿Cómo va el proceso por los hechos en el festival Axe Ceremonia?

En una audiencia que duró más de 20 horas, el juez José Luis Palacios Fernández, tomó la decisión de imputar a María “N”, mientras que las otras 11 personas mencionadas en el proceso, ha solicitado una duplicidad de término constitucional, por lo que su audiencia va a ser el próximo domingo.

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¿Qué pasó en el festival Axe Ceremonia?

Durante el evento en el parque Bicentenario, el cual se realizó el 5 de abril de 2025, los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, perdieron la vida, luego de que una de las estructuras decorativas se venció y cayó sobre ellos.

Sin embargo, se debe señalar que el proceso judicial arrancó aproximadamente año y medios después de los hechos, donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó el delito de homicidio culposo a tres personas morales: Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.

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