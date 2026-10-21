Tormenta tropical ‘Vance’ se forma en el Pacífico; podría evolucionar huracán categoría 3

Durante la tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026, la Depresión Tropical 22-E evolucionó a la tormenta tropical ‘Vance’ en aguas del Océano Pacífico. Los modelos meteorológicos prevén un proceso de rápida intensificación en los próximos días, pudiendo llegar a huracán y alcanzar la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el centro del sistema se localizó aproximadamente a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 170 kilómetros de Manzanillo, Colima.

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¿Cuáles son los efectos esperados de la tormenta tropical ‘Vance’?

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, la tormenta generará el ingreso de humedad en el territorio nacional del jueves 22 al sábado 24 de octubre; esto incrementará la probabilidad de chubascos e intervalos de lluvias fuertes en los estados del sur y occidente de México.

Aunado a esto, el Centro Nacional de Huracanes señaló que las marejadas generadas por la tormenta tropical ‘Vance’ comenzarán a llegar a las costas del sur y suroeste del país a partir del fin de semana, existe riesgo de oleaje elevado y corrientes de arrastre peligrosas en zonas de playa.

Esta tarde se formó la #TormentaTropical #Vance, a partir de la #DepresiónTropical #Veintidós-E. Está a 835 km al sur de Acapulco, #Guerrero, y a 1,170 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Por ahora, no afecta al territorio mexicano ⬇️ https://t.co/YF4hQ4LHHn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

Debido a estas condiciones, las autoridades han recomendado a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de sus entidades y extremar precauciones en las zonas costeras para evitar tragedias.

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