Vinculan a proceso a dos personas tras cateo por drogas en Hunucmá, Yucatán

Dos personas detenidas durante un cateo realizado en un predio de Hunucmá, Yucatán, fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud, relacionados con la posesión de cannabis y metanfetaminas con fines de suministro, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Los imputados, identificados como M. C. O. C. y R. de la C. C. Ch., fueron detenidos el pasado 21 de octubre de 2026, durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de dicha localidad, de acuerdo con la información integrada en la causa penal 122/2026.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los datos de prueba correspondientes y obtuvo la vinculación a proceso de ambos implicados por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Como medidas cautelares, los procesados tienen prohibido salir del estado de Yucatán y permanecerán bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, donde deberán acudir a firmar periódicamente mientras continúa el procedimiento judicial.

JGH