Denuncian envenenamiento de perros en Siglo XXI, Campeche; una perrita dejó cachorro de 15 días

Una denuncia difundida en redes sociales alertó sobre el presunto envenenamiento de varios perros en la colonia Siglo XXI, en la ciudad de Campeche, luego de que una habitante del sector reportara la muerte de su mascota, una perrita que recientemente había tenido una cría de apenas 15 días de nacida.

Noticia Destacada Envenenaron a perros en el Parque España de CDMX

La denuncia fue publicada en Facebook por Yessi Balan, quien señaló que su perrita se escapó de su domicilio y posteriormente habría sido envenenada en un predio ubicado sobre la calle Quinta, en la mencionada colonia.

De acuerdo con su testimonio, no sería la primera ocasión en que se presentan situaciones similares en esa zona, pues afirmó que anteriormente se habían registrado señalamientos por presunto envenenamiento de animales. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido corroboradas por las autoridades.

La propietaria de la mascota señaló que los hechos ocurrieron sobre la calle Quinta de la citada colonia.

Perrita presuntamente envenenada dejó una cría de 15 días

Uno de los aspectos que más destacó la denunciante fue que su mascota acababa de convertirse en madre y dejó una cría de apenas 15 días de nacida, situación que motivó su llamado a la ciudadanía para compartir lo ocurrido y exigir que se investigue.

En su mensaje, la mujer expresó su indignación por la muerte de los animales y pidió que no se repitan hechos similares en la colonia Siglo XXI.

En la publicación se sostiene que otros perros de la zona también resultaron afectados por sustancia tóxica.

La publicación también sostiene que otros perros habrían resultado afectados, aunque no se ha confirmado cuántos animales murieron ni si existe un dictamen veterinario que establezca el envenenamiento como causa de muerte.

Sin información oficial de la Fiscalía de Campeche

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) no ha informado públicamente sobre una investigación relacionada con esta denuncia, por lo que se desconoce si existe una querella formal o si se han iniciado diligencias para esclarecer los hechos.

JGH