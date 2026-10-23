‘Lady Gringa’ se hace viral por insultar y humillar a empleados de famosa taquería en la CDMX

Las redes sociales han vuelto a tener una protagonista, ahora se trata de una mujer extranjera que tuvo una conducta muy polémica en una famosa taquería de la Ciudad de México.

Una mujer de origen estadounidense, comenzó a agredir a los empleados de la taquería y algunos empleados que estaban comiendo, los videos del incidente se hicieron virales en las redes sociales, tras sus acciones fue apodada ‘Lady Gringa’.

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Así fue el polémico momento que protagonizó ‘Lady Gringa’

En el video que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver a la mujer discutiendo con los empleados de la taquería y varios comensales, mientras ella les gritaba preguntándoles la cantidad de dinero que ganaban al año.

Sus palabras causaron la indignación y molestia de muchos usuarios de las redes sociales, pues según el video, la mujer lo estaba haciendo con la intención de menospreciar a los mexicanos.

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Según lo narrado por el usuario que publicó el video en TikTok, las cosas se complicaron desde antes de que la mujer entrara al lugar, pues ya había tenido una discusión con un chofer de taxi de plataforma, después con una mujer que estaba vendiendo atoles en la calle.

Un testigo reveló que la mujer le estaba pidiendo a los empleados que le pidieran un taxi de plataforma y que la atendieran hablando inglés, al negarse la extranjera se puso violenta.

🚨Las Karen ya están en territorio mexicano.🚨 Lady gringa. https://t.co/UQ7LGJIuqq — Korno Espinosa (@korno) October 23, 2026

Luego de su polémica, las redes sociales la bautizaron como ‘Lady Gringa’, nombre que ya es tendencia y motivo de memes en las plataformas digitales.

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