Convocan a marcha para exigir justicia por Itzel, joven hallada sin vida en Candelaria, Campeche

Tras la muerte violenta de una joven localizada sin vida el pasado sábado 24 de octubre en la colonia Acalán, en Candelaria, Campeche, los colectivos Itzamkanac y Feminista Río Violeta convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia, seguridad y acciones concretas de las autoridades ante la violencia contra las mujeres.

Noticia Destacada Indigna presunto feminicidio en Acalán

La movilización se realizará este jueves 29 de octubre, a las 4:30 de la tarde, teniendo como punto de reunión la Plaza Cívica de Candelaria. A través de redes sociales, las agrupaciones difundieron la convocatoria bajo el mensaje «Candelaria, alcemos la voz», invitando a la ciudadanía a participar para exigir el esclarecimiento del caso y evitar que la muerte de la joven quede impune.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima, identificada preliminarmente como Itzel G., fue localizado la noche del sábado sobre la calle 31, esquina con 2-F, de la colonia Acalán, cerca de las antiguas instalaciones de una base militar. La joven presuntamente presentaba signos de violencia, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) realizó las diligencias correspondientes. Aunque medios locales señalaron que el caso comenzó a investigarse bajo el protocolo de feminicidio, hasta el momento no se han confirmado oficialmente las causas de su muerte ni se ha informado sobre personas detenidas.

La movilización fue programada para el jueves 29 de octubre a las 16:30 horas en la Plaza Cívica municipal. / Especial

Ante estos hechos, los colectivos señalaron que «otro feminicidio no puede convertirse en una noticia más ni en una indignación pasajera», por lo que llamaron a la población a sumarse a la movilización bajo la consigna «¡Queremos justicia, no impunidad!». La convocatoria también busca visibilizar la preocupación por la violencia contra las mujeres en Candelaria, donde en agosto pasado otra joven fue encontrada sin vida en la colonia San Isidro, y exigir medidas para prevenir nuevas agresiones

JGH