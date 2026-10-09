Encapuchados ingresan a Bachilleres 6 en CDMX y detonan petardos (VIDEO)

Un grupo de personas encapuchadas atacó con pirotecnia el plantel del Colegio de Bachilleres 6, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, dejando como saldo un docente lesionado.

El suceso provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras registrarse destrozos, lanzamiento de petardos e informes iniciales de detonaciones.

Así las cosas en el plantel de Bachilleres 6 dónde detonaron petardos al interior. Precaución @trafico889 https://t.co/ZnVBghnCj9 — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 9, 2026

¿Quiénes ingresaron al Bachilleres 6 e hicieron desmanes hoy 9 de octubre?

Respecto a las primeras indagatorias, los agresores, presuntamente vinculados a grupos porriles, dieron un "portazo" para ingresar a las instalaciones ubicadas en la avenida Antonio Díaz Soto y Gama. Una vez dentro, arrojaron cohetones y causaron destrozos al mobiliario escolar, vidrios y vehículos estacionados en la zona

En cuanto al maestro lesionado, paramédicos brindaron atención médica en el sitio a la persona con una contusión en la cabeza, así como a una mujer que sufrió una crisis de ansiedad. En ambos casos ninguno de los dos requirió traslado a un hospital.

Otro ataque en escuelas de México

Este hecho se suma a otros como el registrado hace unos días en una secundaria en Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos ingresaron y asesinaron a la subdirectora del plantel y dejaron otros lesionados.