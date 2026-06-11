Bloque Negro provoca disturbios afuera del Estadio CDMX durante inauguración del Mundial 2026

Integrantes del denominado Bloque Negro llegaron este jueves 11 de junio a las inmediaciones del Estadio CDMX, antes Estadio Azteca, mientras se realizaba la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas encapuchadas se aproximó a la Puerta 8 del inmueble e intentó avanzar hacia la zona de acceso.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, desplegados en el operativo por el arranque de la Copa del Mundo, impidieron el paso y replegaron a los manifestantes.

Durante los disturbios se registró el lanzamiento de piedras, petardos y otros objetos contra policías equipados con escudos antimotines.

Los primeros informes señalan que al menos tres personas resultaron heridas, aunque no se precisó su estado de salud ni si pertenecían al grupo de manifestantes o al personal de seguridad.

¿Qué ocurrió afuera del Estadio CDMX durante la inauguración del Mundial 2026?

Los disturbios se registraron en los alrededores del Estadio CDMX, en una de las puertas de acceso al recinto donde se llevó a cabo el partido inaugural del Mundial 2026.

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Personas con el rostro cubierto llegaron a la zona y comenzaron a lanzar objetos contra los elementos de seguridad. La policía capitalina respondió con un repliegue hacia Avenida del Imán para evitar que el grupo avanzara hacia el estadio.

El operativo formaba parte del dispositivo de seguridad instalado por autoridades capitalinas para resguardar los accesos al inmueble, garantizar la llegada de aficionados y evitar que las protestas afectaran el desarrollo del evento deportivo.

¿Qué relación tuvo el Bloque Negro con la marcha de la CNTE y madres buscadoras?

Durante la movilización de integrantes de la CNTE y madres buscadoras rumbo al Estadio CDMX también se reportó un conato de enfrentamiento. En ese momento, algunos manifestantes advirtieron la presencia de personas encapuchadas y señalaron que no formaban parte de su contingente.

Entre los asistentes se escucharon reclamos para deslindarse de los encapuchados, a quienes identificaron como ajenos a la marcha. De acuerdo con los reportes iniciales, se presume que esas personas pertenecían al Bloque Negro.

La presencia de este grupo elevó la tensión durante una jornada marcada por protestas sociales, operativos de seguridad y la concentración de miles de aficionados por la inauguración del Mundial.

El llamado bloque negro llegó a la puerta 8 del estadio Ciudad de México.



Con piedras y petardos agredieron a elementos de seguridad de la CDMX.#SomosMéxico 🇲🇽#ElMundialXAzteca ⚽#ElMundialEsNuestro 🏟️ pic.twitter.com/qL46Cw0DSD — Cultura Pop (@RCulturaPop) June 11, 2026

¿Qué hizo la SSC ante los disturbios en el Estadio CDMX?

La SSC mantuvo un despliegue con elementos antimotines, vallas, vehículos oficiales y filtros de seguridad en puntos estratégicos del sur de la Ciudad de México.

Los policías replegaron al grupo de encapuchados para impedir su ingreso al estadio y contener los disturbios en una zona cercana a los accesos. Las autoridades buscaban evitar afectaciones mayores durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El episodio ocurrió en una jornada de alta vigilancia por el arranque del Mundial 2026, en la que también se realizaron movilizaciones de maestros de la CNTE, madres buscadoras y otros colectivos que intentaron llevar sus demandas a las inmediaciones del recinto mundialista.

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