Atacan a José Alberto Martínez Luna, exalcalde de Miahuatlán, Oaxaca; hay un escolta muerto

José Alberto Martínez Luna, quien fuera presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca, fue víctima de un atentado la noche del 22 de junio, en un hecho violento que dejó como saldo un escolta muerto y otro lesionado.

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, el ataque ocurrió sobre la carretera federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco, cuando el vehículo en el que viajaba el exfuncionario fue interceptado por sujetos armados.

Los agresores abrieron fuego directamente contra la unidad, provocando lesiones tanto a Martínez Luna como a uno de sus escoltas, quienes lograron trasladarse por sus propios medios a un hospital, donde se reportan estables.

Sin embargo, durante el ataque perdió la vida el segundo escolta, identificado como Juan José Cruz, elemento activo de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca activa protocolo de investigación

Tras confirmarse el atentado, la Fiscalía General del Estado informó que se activaron de inmediato los protocolos de investigación ministerial con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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En coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, se desplegaron operativos y puntos de revisión en distintos tramos carreteros de la región para intentar ubicar a los agresores.

Violencia en carreteras de Oaxaca bajo investigación

El ataque contra el exalcalde se suma a una serie de hechos violentos registrados en distintas regiones del estado, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades de seguridad.

=FISCALÍA INFORMA=



Investiga FGEO agresión armada en Miahuatlán; despliega operativo conjunto e interinstitucional con el Gabinete de Seguridad



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza las investigaciones correspondientes y, junto con las instituciones que… pic.twitter.com/Vadw2LwuvI — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 23, 2026

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso, mientras las investigaciones continúan abiertas para determinar el móvil del atentado y la posible participación de grupos armados en la agresión.

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