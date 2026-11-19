El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves la detención en Sinaloa de Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, señalado por autoridades federales como presunto líder de una célula identificada como Fuerzas Especiales Avendaño, vinculada con “Los Mayos”.

La operación se realizó en Mazate de los López, municipio de Mocorito, y fue encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia.

Operativo deja seis detenidos en Mocorito

Además de “El Pagador”, las autoridades detuvieron a Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, identificado como presunto jefe operativo y logístico de la organización, así como a José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

García Harfuch señaló que “El Chendo” y José Antonio “N” ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, vinculados a proceso y posteriormente liberados en cumplimiento de una suspensión provisional.

Ambos fueron detenidos nuevamente durante la operación realizada en Mocorito.

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Aseguran armas, cocaína, cristal y radios

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de cristal, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios.

El secretario de Seguridad señaló que la célula está relacionada, según las investigaciones federales, con laboratorios clandestinos ubicados en Chiapas.

También indicó que al grupo se le atribuyen distintos hechos violentos, entre ellos el homicidio de 19 personas en La Concordia, Chiapas; un ataque contra una familia en Culiacán en el que murieron dos menores; el homicidio de Adal Peña, alias “El Tata”, y el caso de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Estos señalamientos corresponden a investigaciones de las autoridades y deberán ser acreditados ante las instancias judiciales correspondientes.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico —por conducto de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor», líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a «Los Mayos». En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, también fueron detenidos Jesús Miguel N, «El Chendo», presunto jefe operativo y logístico del grupo, y José Antonio N. La @SSPCMexico ya había detenido a ambos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. Hoy fueron detenidos nuevamente. Los otros tres detenidos son Juan de Dios N , Manuel N y Brayan Alexis N . Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína, 15 radios. Se vincula al grupo con laboratorios clandestinos en Chiapas. Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de 19 personas en La Concordia y, en Culiacán, el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña, «El Tata», y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025. En otra investigación el «El Chendo» y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro. Esta acción forma parte del trabajo diario de el @GabSeguridadMX @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_ @FGRMexico para el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2026

Gabinete de Seguridad mantiene operativos en Sinaloa

García Harfuch señaló que la captura forma parte de las operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad federal para reforzar las acciones contra grupos delictivos en Sinaloa.

En septiembre, autoridades federales y estatales acordaron fortalecer las operaciones de seguridad en los 20 municipios de la entidad, con participación de corporaciones federales y locales.

Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán definir su situación jurídica bajo el principio de presunción de inocencia.

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