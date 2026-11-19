El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves la detención en Sinaloa de Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, señalado por autoridades federales como presunto líder de una célula identificada como Fuerzas Especiales Avendaño, vinculada con “Los Mayos”.
La operación se realizó en Mazate de los López, municipio de Mocorito, y fue encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia.
Operativo deja seis detenidos en Mocorito
Además de “El Pagador”, las autoridades detuvieron a Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, identificado como presunto jefe operativo y logístico de la organización, así como a José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.
García Harfuch señaló que “El Chendo” y José Antonio “N” ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, vinculados a proceso y posteriormente liberados en cumplimiento de una suspensión provisional.
Ambos fueron detenidos nuevamente durante la operación realizada en Mocorito.
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Aseguran armas, cocaína, cristal y radios
Durante el despliegue, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de cristal, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios.
El secretario de Seguridad señaló que la célula está relacionada, según las investigaciones federales, con laboratorios clandestinos ubicados en Chiapas.
También indicó que al grupo se le atribuyen distintos hechos violentos, entre ellos el homicidio de 19 personas en La Concordia, Chiapas; un ataque contra una familia en Culiacán en el que murieron dos menores; el homicidio de Adal Peña, alias “El Tata”, y el caso de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.
Estos señalamientos corresponden a investigaciones de las autoridades y deberán ser acreditados ante las instancias judiciales correspondientes.
Gabinete de Seguridad mantiene operativos en Sinaloa
García Harfuch señaló que la captura forma parte de las operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad federal para reforzar las acciones contra grupos delictivos en Sinaloa.
En septiembre, autoridades federales y estatales acordaron fortalecer las operaciones de seguridad en los 20 municipios de la entidad, con participación de corporaciones federales y locales.
Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán definir su situación jurídica bajo el principio de presunción de inocencia.
IO