Hallan túnel clandestino para robar combustible de Pemex en Escobedo, Nuevo León

Autoridades federales y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron un túnel clandestino presuntamente utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburo en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El operativo se realizó por segundo día consecutivo en la entidad y tuvo lugar durante la madrugada de este jueves 28 de mayo de 2026, en un complejo ubicado a la altura del kilómetro 33.5 del Libramiento Noroeste, a unos 100 metros de la carretera.

De acuerdo con reportes locales, el túnel fue encontrado a cielo abierto en una calle de tránsito local donde se ubican empresas transportistas y pensiones para tractocamiones. La estructura tenía una forma rectangular, con dimensiones aproximadas de dos metros de ancho, cinco metros de largo y una profundidad superior a dos metros.

¿Dónde fue localizado el túnel clandestino en Nuevo León?

El hallazgo ocurrió en una zona con actividad vinculada al transporte de carga, lo que llamó la atención de las autoridades por la cercanía con infraestructura de Pemex y por las condiciones del punto intervenido.

Durante la revisión, personal especializado habría detectado indicios de manipulación en la zona, además de equipo utilizado para la extracción del combustible. El material asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

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La ubicación del túnel, cercana a vías de tránsito y a espacios utilizados por unidades pesadas, será parte de las indagatorias para determinar cómo operaba el punto clandestino y si estaba conectado con alguna red de robo de hidrocarburos.

Guardia Nacional y Ministerio Público resguardan la zona

Tras el hallazgo, se solicitó apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ministerio Público Federal para asegurar el área e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso. Tampoco se han dado a conocer detalles oficiales sobre el volumen de hidrocarburo sustraído o el tiempo durante el cual pudo haber operado el túnel.

🇲🇽 | Autoridades federales localizaron un túnel de cuatro metros de profundidad diseñado para la extracción ilegal de hidrocarburo en Escobedo, Nuevo León. El hallazgo ocurrió a las 07:00 horas a un costado de un almacén de camiones de carga en el Parque Industrial Noreste, cerca… pic.twitter.com/e9FvgZ9pZe — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 28, 2026

Hallazgo ocurre tras fuga por huachicoleo en El Carmen

El caso en Escobedo se registra un día después de una fuerte movilización en el municipio vecino de El Carmen, donde presuntas actividades de huachicoleo provocaron una fuga considerable de hidrocarburo en otro poliducto de Pemex.

Ambos hechos mantienen bajo vigilancia a la zona metropolitana de Nuevo León, donde las autoridades federales han reforzado operativos para detectar tomas clandestinas, túneles y estructuras utilizadas para el robo de combustible.

El hallazgo del túnel en Escobedo se suma a las investigaciones contra el huachicoleo en el norte del país, un delito que representa riesgos de seguridad, daños ambientales y pérdidas económicas para Pemex.

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