FGR asegura túnel de huachicol conectado a ducto de Pemex en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de un túnel presuntamente utilizado para el robo de hidrocarburo en Santa Catarina, Nuevo León.

La excavación conectaba un inmueble particular con un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de ese municipio.

De acuerdo con la información oficial difundida este lunes 11 de mayo de 2026, el túnel fue localizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante inspecciones en instalaciones de Pemex.

Posteriormente, las autoridades identificaron que la excavación comunicaba con un inmueble contiguo ubicado sobre el Antiguo Camino a Villas de García.

¿Qué encontraron las autoridades en el túnel conectado a Pemex?

Tras cumplimentar una orden de cateo, las autoridades confirmaron la conexión entre el inmueble y el poliducto de Pemex.

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En el sitio fue localizado equipo utilizado para la extracción ilícita de combustible, entre ellos un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

También fue encontrado un contenedor metálico marítimo en cuyo interior estaba oculto el acceso al túnel, lo que permitió confirmar la operación clandestina.

¿Cuánto hidrocarburo y qué vehículos aseguró la FGR?

En el inmueble, que contaba con áreas de oficinas y almacenamiento, fueron asegurados aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo y dos bidones.

Además, las autoridades decomisaron costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un teléfono celular, elementos que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

¿Quiénes participaron en el operativo en Santa Catarina?

La acción fue encabezada por la FGR, con apoyo de Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Nuevo León.

El inmueble, el túnel y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continuará con las investigaciones contra quien o quienes resulten responsables por delitos en materia de hidrocarburos.

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