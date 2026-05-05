Explota pipa de combustible tras chocar con tren en Querétaro; cierran la carretera estatal 100

Una pipa de combustible explotó la mañana de este martes 5 de mayo de 2026 sobre la carretera estatal 100 de Querétaro, luego de chocar contra un tren a la altura del Puente de Viborillas, en el municipio de Colón.

El accidente provocó una columna de humo visible a varios kilómetros y obligó al cierre total de la circulación en la zona.

¿Qué pasó en la carretera estatal 100 de Querétaro?

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad que transportaba combustible habría intentado ganarle el paso al tren en el cruce ferroviario, pero fue impactada por la locomotora.

Tras el choque, la pipa estalló y se registró un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió en una zona de tránsito relevante entre los municipios de Colón y El Marqués, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas evitar el área y utilizar vías alternas mientras se realizaban las labores de atención y control del fuego. Medios nacionales reportaron el cierre de la carretera estatal 100 tras la explosión.

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¿Hay personas lesionadas por la explosión de la pipa?

Protección Civil de Colón informó de manera preliminar de dos personas fallecidas y una persona resultó lesionada tras el accidente, aunque no se detalló de inmediato la gravedad de sus heridas.

Personal de emergencia acudió al punto para brindar atención médica, controlar riesgos y evaluar posibles afectaciones adicionales por el incendio.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro también advirtió sobre el cierre total a la circulación vial, debido a las maniobras de seguridad en el sitio. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de bomberos, elementos de Protección Civil y autoridades de seguridad.

🚨🔥👉 Así ocurrió el accidente de puente de Viborillas en #Querétaro. Pipa explota tras chocar con el tren, al momento 2 fallecidos y una persona lesionada trasladada en helicóptero. pic.twitter.com/nEFCBQ6FgO — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) May 5, 2026

¿Por qué es una zona de riesgo el cruce de Viborillas?

El cruce ferroviario de Viborillas ha sido escenario de otros percances relacionados con unidades de carga que intentan atravesar las vías antes del paso del tren.

En julio de 2025, también se reportó un accidente en la carretera estatal 100, cuando una locomotora impactó a un tractocamión en la misma zona de Viborillas, en el municipio de Colón.

Este nuevo accidente vuelve a encender alertas sobre la seguridad vial en cruces ferroviarios y el traslado de materiales peligrosos.

Las autoridades mantienen las labores en el área y se espera que, una vez controlada la emergencia, se determinen las causas oficiales del choque y las responsabilidades correspondientes.

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