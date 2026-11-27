Una multitud de ciudadanos se congregó la tarde de este viernes en la Plaza Cívica 7 de Agosto para manifestarse contra los elevados cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y exigir tarifas más justas. Sin embargo, durante el desarrollo de la movilización surgieron diferencias entre los asistentes, debido a que los reclamos por los recibos de luz se mezclaron con señalamientos y críticas de carácter político.

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La manifestación fue encabezada por Pedro Hernández McDonald, simpatizante de Movimiento Ciudadano, y Navil Portal, quienes tomaron la palabra para expresar su inconformidad por los altos costos del servicio eléctrico. No obstante, Hernández McDonald aprovechó el espacio para dirigir críticas contra el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al que responsabilizó de permitir los incrementos que afectan la economía de las familias mexicanas.

La concentración fue encabezada por Pedro Hernández McDonald, simpatizante de Movimiento Ciudadano, y Navil Portal. / Israel Lozano

Esta postura no fue compartida por todos los asistentes, pues algunos ciudadanos manifestaron su desacuerdo con que una inconformidad de carácter social y económico se convirtiera en un escenario de confrontación política. Señalaron que el motivo principal de la reunión debía centrarse en los elevados recibos de electricidad y en la búsqueda de soluciones, no en utilizar el descontento ciudadano para atacar a gobiernos o adversarios políticos.

Durante la concentración, los organizadores expresaron su intención de convocar a una nueva reunión masiva en el mismo punto, frente al Palacio Municipal, con el propósito de mantener vigente la exigencia de tarifas eléctricas más accesibles. Sin embargo, durante esta primera movilización no se presentó una propuesta concreta ni se anunció alguna solución inmediata para atender las inconformidades de los usuarios de la CFE.

Los organizadores plantearon convocar a una nueva concentración frente al Palacio Municipal. / Israel Lozano

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública permanecieron en las inmediaciones y se mantuvieron al margen de la protesta, con el objetivo de preservar el orden y evitar incidentes entre los participantes. La movilización concluyó en medio de las distintas posturas expresadas por los ciudadanos, quienes coincidieron en la preocupación por el costo de la electricidad, aunque no todos estuvieron de acuerdo con el rumbo político que tomó la manifestación.

JGH