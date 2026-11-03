Capturan a “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, generador de violencia en Morelos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), lograron la captura de Lino “N”, alias “El Patrón” o “El Señor”, quien es líder de Los Pinos, cártel que opera Morelos.

La detención se logró en Ixtapaluca, Estado de México, tras un operativo que se hizo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y para poder reforzar la seguridad en Morelos, esto por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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¿Cuáles son los cargos en contra de Lino N?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades Lino N es considerado uno de los líderes de Los Linos, organización que es señalada como la principal generadora de violencia en Morelos, ya que cuenta con presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

Por su parte, El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Lino “N” alias “El Patrón” o “El Señor”, el titular de la dependencia publicó un mensaje en sus redes sociales.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la Presidenta @Claudiashein, personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, detuvo en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino N, alias “El Patrón” o “El Señor”. El detenido es identificado como uno de los líderes de Los Linos y uno de los principales generadores de violencia en Morelos. Esta organización está vinculada con extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca. Esta acción da continuidad a la operación del 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la misma organización, entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo. Durante aquella intervención, dos compañeros de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada; uno requirió ingreso de urgencia a quirófano. Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora @margarita_gs. Agradecemos a la gobernadora del Estado de México, maestra @delfinagomeza, el apoyo para esta detención realizada en su entidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 3, 2026

“Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia”

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