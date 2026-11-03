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Capturan a “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, generador de violencia en Morelos

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Capturan a “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, generador de violencia en Morelos

El detenido es el señalado de generar violencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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Capturan a “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, generador de violencia en Morelos
Capturan a “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, generador de violencia en Morelos / X/@OHarfuch

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), lograron la captura de Lino “N”, alias “El Patrón” o “El Señor”, quien es líder de Los Pinos, cártel que opera Morelos.

La detención se logró en Ixtapaluca, Estado de México, tras un operativo que se hizo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y para poder reforzar la seguridad en Morelos, esto por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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¿Cuáles son los cargos en contra de Lino N?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades Lino N es considerado uno de los líderes de Los Linos, organización que es señalada como la principal generadora de violencia en Morelos, ya que cuenta con presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

Por su parte, El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de  Lino “N” alias “El Patrón” o “El Señor”, el titular de la dependencia publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Con esta acción suman nueve detenidos de esta agrupación, como parte del trabajo para combatir la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia”

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