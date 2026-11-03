Mujer da a luz en un puesto de revisión de la Policía Municipal de Cancún

Una mujer que se encontraba en labores de parto recibió auxilio en el filtro de revisión de la Policía Municipal en la entrada de la ciudad, en la carretera procedente de Mérida, en donde dio a luz a su bebé y posteriormente tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al Hospital General.

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito informó sobre este inusual caso que se registró en el filtro de seguridad de la avenida José López Portillo, cuando un taxista detuvo su marcha y pidió auxilio porque llevaba a una pasajera en labores de parto.

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Ante esto, los policías solicitaron asistencia médica y brindaron el apoyo para el traslado de la madre y del recién nacido hacia el Hospital General.

Elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) intervinieron en este caso y brindaron acompañamiento y atención integral a la madre y a su hijo recién nacido.

Las primeras versiones indicaron que la mujer embarazada era trasladada de un poblado cercano hacia Cancún, porque había entrado en labores de parto y en el trayecto, se registró el parto, con lo que el conductor detuvo su marcha en el filtro policial para pedir ayuda.