Cientos marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo; devela Grecia Quiroz una estatua

Cientos de habitantes de Uruapan marcharon este domingo y exigieron justicia, al conmemorarse un año del asesinato de su alcalde Carlos Manzo, el político opositor que había ganado gran popularidad por su lucha contra el crimen organizado.

Carlos Manzo fue ultimado mientras estaba recorriendo la calle con su familia en plena celebración del Día de Muertos. Tenía 40 años. Las investigaciones apuntan a que el crimen fue obra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su muerte estremeció a México. El alcalde era popular por su combate a las mafias en Uruapan, en el estado de Michoacán, y por reclamar el apoyo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en su lucha contra el crimen organizado.

"¡Fuera Morena!", fue uno de los gritos repetidos por los manifestantes que recordaron a Manzo, partido que también gobierna Michoacán. Los seguidores de Manzo critican al gobierno por no haber escuchado los pedidos de apoyo de su líder.

La marcha fue encabezada por Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, cuya popularidad la perfila como potencial candidata independiente a la gubernatura de Michoacán.

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"Carlos decía que en esta lucha existían tres caminos: la muerte, la cárcel y el éxito", dijo Quiroz en un discurso al cierre de la manifestación.

Antes del discurso y entre lágrimas, la alcaldesa develó una estatua de Manzo con el puño en alto en la plaza donde fue asesinado. La efigie incluye una placa con la frase "ni un paso atrás".

Uruapan está ubicada en el centro de una rica región agroexportadora que envía aguacate y frutas a Estados Unidos. Sus productores son blanco de extorsión de bandas como el CJNG y la Familia Michoacana.

Bandas de músicos tocaron alegres melodías regionales que eran de las favoritas de Manzo durante sus actos políticos, mientras comerciantes vendían mantas y globos con su rostro.

También ofrecieron los tradicionales sombreros de ala ancha que solía usar. Este accesorio se convirtió en su emblema: bautizó al grupo político que fundó como Movimiento del Sombrero.