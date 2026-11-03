Protección Civil aclara alerta sobre mochila de emergencia: ¿hay riesgo de un desastre en México?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aclaró que la campaña sobre la preparación de una mochila de emergencia no está relacionada con la posibilidad de un desastre inminente en México, sino que forma parte de las recomendaciones habituales de prevención dirigidas a la población.

Mediante un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que estas publicaciones se realizan de manera periódica para fortalecer la cultura de autoprotección entre las familias mexicanas.

La autoridad también precisó que la difusión de estas recomendaciones no tiene relación con alertas, avisos o tendencias de otros países, por lo que llamó a entenderlas como parte de las acciones preventivas habituales.

¿Por qué Protección Civil recomienda tener una mochila de emergencia?

La CNPC explicó que el objetivo de esta campaña es que las familias conozcan los artículos básicos de autocuidado que deben tener disponibles ante cualquier eventualidad.

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Asimismo, busca promover la elaboración de un Plan Familiar de Protección Civil que permita organizarse con anticipación y actuar de manera adecuada ante posibles emergencias.

La dependencia señaló que estas recomendaciones se difunden en coordinación con las autoridades estatales de Protección Civil, como parte de las estrategias permanentes de prevención.

¿México está en alerta por un posible desastre?

Protección Civil descartó que su campaña responda a la ocurrencia inminente de algún desastre, al señalar que se trata de información preventiva y no de una advertencia extraordinaria.

🗞️ #ComunicadoCNPC CNPC informa que la campaña “Mochila de emergencia” corresponde a acciones habituales de prevención y autoprotección https://t.co/o22etekxZh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

Finalmente, la coordinación reiteró que continuará difundiendo orientaciones para fortalecer la preparación de las comunidades y fomentar medidas de seguridad entre la población.

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