Va y Ven tendrá 6 rutas hacia la Feria Xmatkuil 2026: conoce cuáles son y sus horarios de operaciones

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 contará con seis rutas del sistema Va-y-Ven para facilitar el traslado de visitantes desde Mérida, con horarios extendidos hasta las 4 de la madrugada del día siguiente.

El servicio estará disponible del 6 al 29 de noviembre, con opciones de transporte todos los días y recorridos especiales durante los fines de semana.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que tres rutas operarán diariamente, mientras que otras tres funcionarán de viernes a domingo, con salidas desde distintos puntos de la ciudad y conexión con el recinto ferial.

¿Cuánto cuesta el pasaje de Va-y-Ven a Xmatkuil 2026?

El servicio de Va y Ven hacia la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tendrá una tarifa general de 12 pesos por viaje, mientras que estudiantes y personas de la tercera edad podrán acceder a un descuento, con un costo de 5 pesos por pasaje.

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En tanto, las personas con discapacidad podrán utilizar el transporte de manera gratuita. La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) también informó que los usuarios contarán con diferentes opciones de pago para facilitar sus traslados al recinto ferial.

Rutas de Va-y-Ven para la Feria Xmatkuil 2026

Estas son las seis rutas disponibles, sus horarios de operación y las salidas de las últimas unidades desde el recinto ferial.

Ruta 10 Xmatkuil

Servicio: de lunes a domingo.

de lunes a domingo. Horario: de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente.

de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente. Última salida desde Xmatkuil:Lunes a viernes: 4:00 AM.Sábado: 4:04 AM.Domingo: 4:01 AM.

Ruta 507 42 Sur-Xmatkuil

Servicio: de lunes a domingo.

de lunes a domingo. Horario: de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente.

de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente. Última salida desde Xmatkuil:Lunes a viernes: 4:00 AM.Sábado: 4:07 AM.Domingo: 4:07 AM.

Ruta 508 Circuito Ciudad Caucel-CETRAM Canek-Xmatkuil

Servicio: viernes, sábado y domingo.

viernes, sábado y domingo. Horario: Viernes: de 6:00 PM a 4:00 AM.Sábado y domingo: de 12:00 PM a 4:00 AM.

Viernes: de 6:00 PM a 4:00 AM.Sábado y domingo: de 12:00 PM a 4:00 AM. Última salida desde Xmatkuil: 4:10 AM los tres días.

Ruta 409 Xmatkuil-Dzununcán-Hospitales Sur

Servicio: de lunes a domingo.

de lunes a domingo. Horario: de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente.

de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente. Última salida desde Xmatkuil:Lunes a viernes: 4:05 AM.Sábado y domingo: 4:00 AM.

Ruta 512 Kanasín-Xmatkuil

Servicio: viernes, sábado y domingo.

viernes, sábado y domingo. Horario: Viernes: de 6:00 PM a 4:00 AM.Sábado y domingo: de 12:00 PM a 4:00 AM.

Viernes: de 6:00 PM a 4:00 AM.Sábado y domingo: de 12:00 PM a 4:00 AM. Última salida desde Xmatkuil: 4:03 AM los tres días.

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Ruta 511 Circuito Los Héroes-CETRAM Oriente-Xmatkuil

Servicio: viernes, sábado y domingo.

viernes, sábado y domingo. Horario: Viernes: de 6:00 PM a 4:00 AM.Sábado y domingo: de 12:00 PM a 4:00 AM.

Viernes: de 6:00 PM a 4:00 AM.Sábado y domingo: de 12:00 PM a 4:00 AM. Última salida desde Xmatkuil:Viernes: 4:10 AM.Sábado y domingo: 4:02 AM.

La ATY recomienda consultar las rutas, horarios y alternativas de pago a través de la aplicación Va-y-Ven, con el objetivo de planear los traslados con anticipación y elegir la opción más conveniente para llegar a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

De igual forma, informaron que durante la feria, a partir del 6 de noviembre se tendrá la reubicación temporal de los paraderos de la R-10 Xmatkuil, en la calle 71 entre 52 y 54; y la R-23 San Haroldo, en la calle 54 entre 67 y 69; ambas regresarán a sus ubicaciones habituales el 30 de noviembre.

El servicio permitirá a los visitantes regresar a sus hogares durante la madrugada, sin depender exclusivamente de vehículos particulares.

Habilitarán cajero en Xmatkuil

Dentro del recinto ferial se habilitará una zona con un cajero Va-y-Ven para recargar tarjetas inteligentes y consultar saldos, así como iniciará operaciones el Módulo Renacimiento como nueva forma de recarga de tarjeta Va-Y-Ven, para brindar mayores facilidades a las y los visitantes.

La ATY recuerda que, además de la tarjeta Va-y-Ven, la tarifa general también puede pagarse con tarjetas bancarias de crédito o débito con tecnología sin contacto y mediante el e-ticket de un solo uso a través de la app Va-Y-Ven.