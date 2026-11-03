“Sino hay pago, no hay feria”: Ejidatarios de Dzununcán bloquean acceso a Xmatkuil

Ante el adeudo de alrededor de 150 millones de pesos, ejidatarios de Dzununcán bloquearon el acceso al recinto ferial de Xmatkuil, señalando que hasta no recibir su pago, no permitirán la inauguración de las actividades este viernes.

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Alrededor de 100 ejidatarios de la comisaría de Dzununcán señalan que tras la reunión en el Tribunal Agrario y no tener resultados favorables, decidieron bloquear los accesos al recinto ferial.

Señalaron que no permitirán que sus tierras en el espacio del estacionamiento del recinto ferial de Xmatkuil sean utilizadas sin recibir sus pagos.

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Hasta el momento el Gobierno del Estado no ha dado información sobre las negociaciones que se realicen con los ejidatarios de Dzununcán para iniciar con las actividades en Xmatkuil este viernes.