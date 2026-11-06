Detienen a colaboradores relacionados con Adán Augusto y con 'La Barredora'

La Fiscalía de Tabasco, ha confirmado este viernes 6 de noviembre que ha logrado conseguir 12 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos, de los que no ha revelado su identidad.

También se ha especulado que la mayoría de los nombres que salen en las órdenes de aprehensión, habrían formado parte del gobierno de Adán Augusto López entre 2019 y 2021.

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Por su parte, el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez, ha confirmado que las órdenes de captura son por los delitos de extorsión, encubrimiento, operaciones con recurso de procedencia ilícita, fraude, cohecho, abuso de autoridad, entre otros.

Se ha especulado que las órdenes de aprehensión son contra exfuncionarios que estarían relacionados con la organización criminal llamada ‘La Barredora’, el cual tuvo su momento más importante en la gestión de Hernán Bermúdez Requena, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien fue detenido en septiembre de 2025.

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Hasta el momento, no han sido revelados más detalles sobre las órdenes de aprehensión que han sido giradas.

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