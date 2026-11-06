Liga MX: El Necaxa logra su primer triunfo con Juan Reynoso como DT en el Apertura 2026

El Necaxa por fin logró su primer triunfo con el entrenador peruano Juan Reynoso este viernes al vencer 1-0 al Tijuana, en el partido que puso en marcha la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano.

Reynoso tomó el mando de los Rayos del Necaxa a partir de la novena jornada y llegó a este juego con dos empates y cinco derrotas.

Con este triunfo en el estadio Victoria, la escuadra necaxista rompió además una racha de 13 partidos sin ganar, que comenzó con el director técnico uruguayo Martín Varini quien fue cesado tras la octava fecha.

El Necaxa llegó a 13 puntos y se mantuvo en el decimoséptimo lugar. Los Xoloitzcuintles del Tijuana, dirigidos por el uruguayo Sebastíán Abreu, se quedaron en la sexta posición con 22 unidades.

Daniel Leyva hizo el único gol del partido con un disparo de volea desde los linderos del área al minuto 12.

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En el estadio Libertad Financiera, el colista Juárez venció de visita 1-0 al Atlético San Luis.

Los Bravos de Juárez del entrenador argentino Gustavo Lema llegaron a 11 puntos en el fondo de la clasificación (18°).

Dirigido por el mexicano Diego Mejía, el Atlético se quedó con 19 unidades en el decimotercer lugar.

El colombiano Óscar Estupiñán anotó el gol para el triunfo de los Bravos con un penal al minuto 85.