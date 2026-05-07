Sheinbaum Pardo pide a FGR aclarar si Adán Augusto aparece en caso de huachicol fiscal ligado a mandos de Marina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República aclarar si el senador Adán Augusto López Hernández aparece o no como probable partícipe dentro de la investigación por huachicol fiscal que involucra a mandos de la Secretaría de Marina.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre versiones que señalan al exsecretario de Gobernación dentro de una orden de aprehensión relacionada con el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido por presuntos delitos vinculados al contrabando de hidrocarburos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Adán Augusto López y el caso de huachicol fiscal?

Sheinbaum afirmó que no tiene conocimiento de que el senador Adán Augusto López Hernández aparezca en la investigación y remarcó que la Fiscalía debe informar lo que corresponda. La presidenta subrayó que la FGR es un órgano autónomo y que muchas indagatorias no son compartidas con el Ejecutivo federal.

“Es la Fiscalía, cada quien su parte. Tiene que informar la Fiscalía. No tengo conocimiento si aparece el senador, no lo tengo”, declaró la mandataria al ser cuestionada sobre el tema.

La presidenta también defendió la autonomía de la institución ministerial al señalar que es positivo que la Fiscalía no comparta todos los detalles de sus investigaciones con el Gobierno federal.

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¿Qué se sabe de la investigación contra Fernando Farías Laguna?

El caso tomó fuerza después de la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, integrante de la Secretaría de Marina, señalado por presunta delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Farías Laguna habría formado parte de una red dedicada al ingreso ilegal de combustibles procedentes de Estados Unidos, así como a operaciones de contrabando y evasión fiscal.

La presunta estructura habría operado desde 2023 con la participación de funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas.

¿Quiénes más han sido detenidos por el caso?

Dentro de la misma investigación también fue detenido Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina y hermano del contralmirante Fernando Farías Laguna.

#MañaneraDelPueblo. Subraya @Claudiashein que también se requiere colaboración con EU: mientras México ha enviado a más de 90 personas vinculadas con el crimen organizado, EU aún no ha extraditado a 4 personas, dos vinculados con el huachicol fiscal y otras dos con el caso… pic.twitter.com/l3T36oWvK8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 7, 2026

Ambos son señalados dentro de una indagatoria que apunta a una red de huachicol fiscal con posibles vínculos institucionales y empresariales.

El caso se mantiene bajo seguimiento público por la participación de mandos navales y por las versiones que han incluido nombres de figuras políticas. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que cualquier confirmación debe provenir de la Fiscalía General de la República y no del Ejecutivo federal.

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