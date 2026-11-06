Nuevo presidente asume el poder en Paraguay tras la caída de Peña por una crisis bancaria

El hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo mandatario de Paraguay, en reemplazo del destituido Santiago Peña, quien quedó detenido en medio de una crisis bancaria que afecta a la mitad de la población.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La medida afectó a tres millones de clientes y provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue detenido en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado.

"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia González. En tanto, vecinos se manifestaban en su barrio La Trinidad reclamando que cumpla las primeras horas de reclusión en una cárcel común, según medios locales.

Cerca de la medianoche, el expresidente fue trasladado bajo custodia a una sede militar por razones de seguridad.

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Imágenes de televisión mostraron tres camionetas saliendo de la residencia presidencial en medio de huevazos, patadas e insultos de un grupo de manifestantes, que eran reprimidos con balas de goma.

Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11:00 horas locales (14:00 horas GMT), donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El destituido gobernante mantenía vínculos empresariales con la entidad y está acusado de beneficiarla con decisiones regulatorias y depósitos de fondos públicos, entre ellos los del Instituto de Previsión Social (IPS).

"No los vamos a dejar solos"

Alliana, de 52 años, quien deberá completar el mandato hasta agosto de 2028, ordenó tomar "acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas", con prioridad para los menos favorecidos.

Como nuevo vicepresidente fue designado el senador Antonio Barrios.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó tras jurar ante el Congreso y recibir la banda y el bastón presidenciales.

"No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados", enfatizó el nuevo mandatario.

El Senado destituyó a Peña por "mal desempeño en sus funciones", con 44 votos a favor y una ausencia, de un total de 45. "Viva el Paraguay", gritaron algunos legisladores en la sala.

Varios cientos de personas que aguardaban el resultado a las puertas del Congreso celebraron la desitución.

"Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelva nuestra plata y él termine en la cárcel", dijo a la AFP Jessica Aquino, de 32 años.

Como Peña, Alliana llegó a los primeros planos de la política paraguaya apoyado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), el jefe del Partido Colorado, que ha gobernado el país de manera casi ininterrumpida desde finales del siglo XIX.

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Sin inmunidad

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió si la aceptaba o rechazaba.

Una renuncia le habría permitido mantener inmunidad parlamentaria al convertirse en senador vitalicio. En cambio, la destitución lo privó de tales fueros.

Luego de que el jueves se aprobara el inicio del juicio político, Peña había anunciado que se presentaría a responder a los cargos y la mañana del viernes pidió una prórroga para preparar su defensa, pero su pedido fue rechazado por el Senado y el juicio comenzó de inmediato.

"Existen violaciones muy básicas en el debido proceso, entre ellas el tema del plazo", declaró en el recinto el abogado Ricardo Preda, defensor de Peña.

El diputado Raúl Benítez, uno de los fiscales acusadores, aseguró que "Peña instaló un esquema de vaciamiento bancario desde el Poder Ejecutivo", y señaló que la maniobra comenzó con el nombramiento del exejecutivo de Ueno Bank Carlos Carvallo en el BCP.

Entretanto, el Banco Central de Paraguay comenzó a devolver fondos a ahorristas el jueves por la tarde, confirmó a la AFP José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central.

Hasta el fútbol y Argentina

La investigación en la justicia paraguaya llevó al arresto de ocho directivos del banco.

Entre el miércoles y el jueves se realizaron allanamientos simultáneos en distintas localidades vinculadas al grupo empresarial, entre ellas residencias particulares del CEO de Ueno, Miguel Vázquez.

La crisis alcanzó a Argentina, donde unos 1.000 empleados de la tecnológica ITTI del mismo grupo fueron suspendidos por 30 días sin sueldo.

Y afectó incluso al deporte. La Confederación Sudamericana de Fútbol tenía unos 13 millones de dólares en el banco, dijo a la AFP una fuente de la confederación que pidió anonimato, aunque señaló que "no afecta en absoluto la operatividad de la Conmebol".

En 2012, el entonces presidente izquierdista Fernando Lugo fue destituido en un juicio político igualmente veloz a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.