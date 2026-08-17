“No hay datos de prueba”: FGR niega investigación contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República, FGR, negó este lunes 17 de agosto que cuente con testigos protegidos cuyos señalamientos permitan iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos delitos en materia de hidrocarburos, luego de las versiones periodísticas que lo han relacionado con el llamado huachicol fiscal.

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A través de sus redes sociales oficiales, la dependencia federal calificó como “falsa” la información que señala que existen testigos protegidos que habrían aportado elementos para proceder contra el también secretario de Organización de Morena. La Fiscalía precisó que el Ministerio Público de la Federación “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

El posicionamiento se produce después de que diferentes publicaciones periodísticas relacionaran a López Beltrán con testimonios surgidos dentro de investigaciones sobre una presunta red dedicada al contrabando de combustibles. Algunas de esas versiones señalaban que su nombre habría sido mencionado por personas relacionadas con expedientes sobre operaciones de importación ilegal de hidrocarburos.

Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de… — FGR México (@FGRMexico) August 17, 2026

¿De dónde surgieron los señalamientos contra Andy López Beltrán?

El caso tiene como contexto las investigaciones sobre una presunta estructura de huachicol fiscal, esquema mediante el cual combustibles ingresaban al país presuntamente declarados como otros productos para evitar el pago correspondiente de impuestos.

Uno de los episodios centrales de las investigaciones se remonta a marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron alrededor de 10 millones de litros de combustible transportados en el buque Challenge Procyon. Las indagatorias posteriores han alcanzado a integrantes de la Secretaría de Marina, empresarios y personal relacionado con aduanas.

En junio de 2026, Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, aseguró públicamente que dentro de los expedientes a los que había tenido acceso la defensa existían testimonios que mencionaban tanto a Adán Augusto López como a Andrés Manuel López Beltrán. Esa declaración alimentó las versiones sobre una posible relación del hijo del expresidente con las investigaciones.

Posteriormente, en julio, nuevas publicaciones señalaron que un testimonio obtenido dentro de las investigaciones sobre el contrabando de combustible mencionaba el nombre de López Beltrán en relación con supuestas gestiones para permitir el ingreso de embarcaciones con combustible. Sin embargo, las referencias publicadas hasta ahora no significaban por sí mismas que existiera una investigación penal abierta contra él.

FGR marca distancia de las versiones sobre el hijo de AMLO

La postura difundida este lunes busca establecer precisamente esa diferencia. La FGR no negó que existan investigaciones sobre redes de contrabando de combustible, sino que rechazó específicamente las versiones según las cuales cuenta con testigos protegidos cuyos señalamientos tengan la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria contra el hijo del expresidente López Obrador.

El pronunciamiento ocurre mientras continúan diligencias relacionadas con la investigación del denominado huachicol fiscal. A finales de julio, integrantes de la Marina fueron llamados a declarar dentro de las indagatorias sobre una presunta organización dedicada al ingreso irregular de combustibles, mientras la defensa de los hermanos Farías Laguna ha buscado ampliar los testimonios incorporados al expediente.

Por ahora, la posición oficial de la Fiscalía es que no dispone de datos de prueba con sustento legal suficiente para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por estos hechos, con lo que desmintió este 17 de agosto las versiones que apuntaban a la existencia de testigos protegidos que lo habrían señalado formalmente.

JGH