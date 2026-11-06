Salomón Rondón renueva contrato con los Tuzos del Pachuca hasta 2028

El delantero venezolano Salomón Rondón anunció este viernes la extensión de su contrato con los Tuzos del Pachuca del futbol mexicano por dos años, hasta diciembre de 2028.

Con 56 goles, el delantero es el sexto mejor anotador en la historia del Pachuca, que el domingo anterior festejó los 134 años de su fundación.

Rondón publicó en su perfil de Instagram la fotografía de una camiseta de juego de los Tuzos con el número 2028 en el dorsal y una imagen suya con la palabra "renovado".

"Gracias por la oportunidad y la confianza, lo único que he hecho es retribuir con goles y con trabajo", dijo en un video en las redes sociales del club.

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El también goleador histórico de la selección de Venezuela vive su segunda etapa con el Pachuca. La primera transcurrió entre 2024 y 2025, cuando se marchó a España para jugar con el Real Oviedo. Regresó con los Tuzos a inicios de 2026.

Con el Pachuca, Rondón ha ganado una Copa de Campeones de la Concacaf en 2024 y un título de goleo en el torneo Clausura de ese año.

A sus 37 años, "El Rey" Salomón es el actual líder de goleo del torneo Apertura 2026 con 15 goles y busca su segundo título de romperredes en el balompié azteca. A falta de dos jornadas, el Pachuca busca clasificar a la fase final del torneo Apertura 2026.