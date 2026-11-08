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Denuncian falta de reparación de alcantarilla dañada en Las Brisas de Champotón

Desde hace aproximadamente dos meses, la rejilla permanece hundida sobre la calle 1, lo que obliga a los conductores a esquivar el obstáculo.

Por Jorge May Sosa

8 de nov de 2026

1 min

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Un palo fue colocado como señal preventiva para advertir a los automovilistas
Un palo fue colocado como señal preventiva para advertir a los automovilistas / Jorge May Sosa

Una alcantarilla en mal estado sobre la calle 1, en la colonia Las Brisas, continúa representando un obstáculo para conductores, debido a que la rejilla permanece hundida desde hace aproximadamente dos meses, sin que hasta el momento se haya realizado su reparación.

Sandra Bermudez informó que el desperfecto se originó cuando un vehículo de una conocida empresa de materiales realizó una maniobra de reversa para descargar material en un predio particular, lo que ocasionó que la rejilla de la alcantarilla se sumiera.

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Ante esta situación, continúo explicando, la familia que solicitó el servicio colocó un palo como una señal preventiva, con la intención de advertir a los conductores y evitar posibles accidentes.

Bermudez confirmó que por ahora no han presentado una solicitud formal al Ayuntamiento, pues consideró que hacerlo representa una pérdida de tiempo.

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A ello, por este medio solicitó la intervención de las autoridades competentes para que se apliquen las medidas correctivas; no obstante, no descartó la posibilidad de elaborar un escrito vecinal para solicitar el apoyo gubernamental.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, se constató la maniobra que tienen que hacer algunos conductores para esquivar este obstáculo urbano en este sector.

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