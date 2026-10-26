Aseguran 100 kilos de metanfetamina en Sinaloa; Marina desmantela laboratorio clandestino

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para producir metanfetamina en el poblado de Los Brasiles, Sinaloa.

A través de su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad federal informó que durante el operativo fueron asegurados 100 kilogramos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y equipo empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades señalaron que la intervención forma parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y de las acciones para combatir la producción y distribución de sustancias ilícitas.

¿Qué encontraron en el laboratorio clandestino de Sinaloa?

De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas federales identificaron instalaciones utilizadas para la fabricación de metanfetamina en la localidad de Los Brasiles.

Durante la intervención aseguraron la droga, los precursores químicos y diversos instrumentos empleados en el proceso de producción.

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El Gabinete de Seguridad precisó que el equipo localizado fue inhabilitado para impedir que pudiera utilizarse nuevamente.

El comunicado no especificó si hubo personas detenidas durante el operativo.

Gobierno federal reporta más de 2 mil 700 laboratorios inhabilitados

El Gabinete de Seguridad destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración relacionadas con la producción de metanfetamina.

La institución explicó que estas acciones buscan reducir la capacidad de fabricación de drogas sintéticas de las organizaciones criminales e interrumpir sus cadenas de suministro.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en el poblado de Los Brasiles. En el lugar se aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y equipo utilizado para su producción, que fue inhabilitado para evitar su reutilización. En la administración de la Presidenta @Claudiashein, se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina. Seguimos trabajando para debilitar la capacidad de producción de drogas de las organizaciones criminales, interrumpir sus cadenas de suministro y evitar que estas sustancias lleguen a las calles. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2026

Asimismo, señaló que los operativos tienen como objetivo impedir que las sustancias ilícitas lleguen a los mercados de distribución.

Finalmente, las autoridades federales reiteraron que mantendrán las acciones coordinadas para localizar instalaciones clandestinas y combatir la producción de drogas sintéticas en Sinaloa y otras entidades del país.

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