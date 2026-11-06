Harfuch reporta desmantelamiento de narcolaboratorio en Puebla y 3 muertos tras ataque al Ejército en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Puebla, donde fueron asegurados 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados para fabricar drogas.

A través de su cuenta de X, este viernes 6 de noviembre, el funcionario también dio a conocer que tres presuntos integrantes de una célula delictiva murieron durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en Navolato, Sinaloa.

García Harfuch destacó que ambas acciones forman parte de la estrategia federal para combatir a las organizaciones criminales y debilitar sus operaciones.

¿Qué encontraron las autoridades en el laboratorio clandestino de Puebla?

El titular de la SSPC explicó que el laboratorio estaba distribuido en 11 zonas destinadas a la elaboración de metanfetamina.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal, y personal de la SSPC.

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Tras asegurar los precursores químicos y el equipo utilizado para producir drogas, elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron y destruyeron las instalaciones.

El funcionario no precisó el municipio donde se encontraba el laboratorio ni reportó personas detenidas por este aseguramiento.

¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento en Navolato, Sinaloa?

En una acción distinta, García Harfuch señaló que personal militar fue atacado con disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de reconocimiento en Navolato.

De acuerdo con la versión oficial, los elementos del Ejército respondieron a la agresión y tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida.

Las autoridades también aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

En Puebla, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y @SSPCMexico, localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, distribuido en 11 zonas. Se aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados para la producción de drogas. Personal del Ejército Mexicano inhabilitó y destruyó las instalaciones. En otra acción, en Navolato, Sinaloa, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue agredido con disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de reconocimiento. Al repeler la agresión, tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida. Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Continuamos trabajando de manera coordinada para debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, avanzar en la pacificación de Sinaloa y proteger a las familias mexicanas. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2026

¿Cuántos laboratorios clandestinos han sido destruidos durante el gobierno de Sheinbaum?

García Harfuch informó que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las fuerzas federales han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para elaborar metanfetamina.

El secretario sostuvo que estos operativos buscan reducir la capacidad de producción y las fuentes de financiamiento de los grupos criminales, además de avanzar en las acciones de seguridad en Sinaloa.

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