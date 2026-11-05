Detienen a José Nahir “N” con presuntas drogas durante operativo en la colonia Proterritorio de Chetumal

Elementos del Grupo Centurión, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a José Nahir “N” por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. El arresto ocurrió durante recorridos de vigilancia en la colonia Proterritorio.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes observaron al hombre en cuclillas sobre la banqueta mientras manipulaba varias bolsitas tipo Ziploc con vegetal verde, con características similares a la marihuana. Al notar la presencia de la patrulla, el sujeto guardó las bolsas en el bolsillo de su pants.

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Los policías se identificaron, le explicaron el motivo de la intervención y, según la versión de la corporación, el hombre accedió de manera voluntaria a una inspección. En la revisión le hallaron 14 bolsitas con vegetal verde con características similares a la marihuana, tres bolsitas con polvo blanco con características similares a la cocaína y 170 pesos en efectivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el detenido cuenta con antecedentes de detención. Además, señaló que estaría relacionado con investigaciones por robos a viviendas en las colonias Magisterio y Solidaridad, hechos que serán indagados por las autoridades correspondientes.

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Esta última información corresponde a la versión de la dependencia y no ha sido confirmada por la Fiscalía.

José Nahir “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, junto con los indicios asegurados, para que se determine su situación jurídica. Hasta el momento no se ha informado si se le imputará algún cargo adicional ni si fue presentado ante un juez.

Cabe recordar que las sustancias aseguradas serán sometidas a los peritajes correspondientes para confirmar su naturaleza, y que toda persona detenida goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.