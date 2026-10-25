Vinculan a proceso a César “N”, exfiscal de Chihuahua, por presunta traición a la patria

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que César “N”, exfiscal general de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de traición a la patria, relacionado con un operativo antidrogas en el que presuntamente participaron agentes extranjeros sin autorización federal.

De acuerdo con la dependencia, el Ministerio Público presentó alrededor de 150 datos de prueba durante el proceso judicial.

Noticia Destacada Defensa del exfiscal de Chihuahua afirma que no hay pruebas suficientes por acusación de traición a la patria

La investigación se centra en los hechos ocurridos en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino de drogas.

Tras la resolución judicial emitida durante la madrugada de este domingo 25 de octubre, César “N” permanecerá en prisión preventiva justificada en el penal del Altiplano, en el Estado de México. El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.