DIF Yucatán hace entrega de 208 aparatos auditivos a personas en situación de vulnerabilidad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán hizo entrega de 208 aparatos auditivos a personas en situación de vulnerabilidad. Con una inversión superior a un millón de pesos, el Gobierno del Estado devolvió la escucha a cientos de yucatecos como parte de sus programas para atender la salud de toda la población de los 106 municipios.

La entrega fue encabezada por el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, en compañía de su esposa, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal. El ejecutivo estatal señaló que estás acciones reflejan el respaldo institucional para que todas las personas que vivan con alguna discapacidad puedan recuperar parte de su autonomía. En este sentido, expresó que la salud auditiva es esencial para la comunicación, el aprendizaje y la participación plena en la vida comunitaria.

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"Más allá de un aparato auditivo, estamos devolviendo algo que se había perdido. Estamos devolviendo voces, sonidos, vida”, expresó Díaz Mena. Asimismo, señaló que el DIF Yucatán continuará ampliando sus programas de salud auditiva para que más personas puedan acceder a aparatos de escucha sin importar su situación económica.

Por su parte, la presidenta honoraria del sistema DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, subrayó que cada aparato auditivo entregado representa una oportunidad de reintegración plena a la vida familiar, escolar y laboral de quienes padecen alguna deficiencia auditiva. Señaló que detrás de cada apoyo existe una historia de vida y un compromiso institucional de construir un estado donde nadie se quede atrás.

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"Sabemos que escuchar no solo es percibir los sonidos, es también sentirse parte, es conectar, es aprender, es crecer. Por eso estas acciones son tan importantes porque impactan directamente la calidad de vida de las personas, sobre todo de las personas que así lo requieren", expresó la también presidenta honoraria del organismo.

Méndez Naal agradeció a la empresa Mi Aparato Auditivo por su participación en el programa y anunció que el DIF continuará generando alianzas para ampliar el alcance de este tipo de apoyos. Puntualizó que la entrega de este día representa únicamente el inicio de una serie de proyectos dirigidos a grupos vulnerables, con énfasis en la inclusión, la salud y el bienestar de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.