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Campeche / Sucesos

Grave accidente de motocicleta en Champotón deja a estudiante inconsciente

Un estudiante de 16 años sufrió un accidente en motocicleta cerca de Sihochac tras derrapar en una curva; quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital en Champotón.

Por Jorge May

28 de abr de 2026

1 min

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Joven estudiante queda inconsciente tras accidente en motocicleta cerca de Sihochac
Joven estudiante queda inconsciente tras accidente en motocicleta cerca de Sihochac / Jorge May

Un joven estudiante de aproximadamente 16 años sufrió un accidente luego de derrapar a bordo de su motocicleta, tras circular presuntamente a exceso de velocidad en el tramo Santo Domingo Kesté - Sihochac. Tras el fuerte golpe, esta persona quedó inconsciente, según los reportes.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró la mañana de este martes 28 de abril, alrededor de las 7:30 horas, en el tramo antes referido, a 300 metros de la entrada de la cabecera de Sihochac.

El joven lesionado, cuyos generales no han sido revelados, venía manejando una motocicleta Italika modelo 150Z, con placas 45GVE2 del Estado de Campeche.

Al tomar una curva a exceso de velocidad, perdió el equilibrio de su unidad, terminó fuera de la cinta de rodamiento y se impactó contra unas rocas. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Salud de Sihochac y luego al IMSS-Bienestar de Champotón.

Se confirmó que esta persona es originaria de la localidad de Santo Domingo Kesté, municipio de Champotón. No se sabe si estudia su preparatoria en su poblado o directamente en la cabecera de la junta municipal de Sihochac. Por ahora, se desconoce su estado actual de salud.

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JGH

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