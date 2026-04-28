Apagones en plena ola de calor afectan a Seybaplaya y Champotón; más de 11 comunidades sin luz

En plena ola de calor, los municipios de Seybaplaya y Champotón reportaron apagones, poniendo en riesgo artículos electrodomésticos y generando malestar entre los usuarios.

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De acuerdo con los datos recabados, al menos once localidades, incluyendo algunos sectores de las cabeceras de Seybaplaya y Champotón, se están viendo afectadas por las variaciones en el suministro eléctrico.

Entre las demarcaciones que reportan estas afectaciones, para el caso del municipio de Champotón, se encuentran las juntas municipales de Felipe Carrillo Puerto, Hool y Sihochac, así como las zonas de Santo Domingo Kesté, Moquel, Ley de Reforma Agraria, Ciudad del Sol y San Antonio del Río. Anoche, algunos sectores de la cabecera también reportaron variaciones eléctricas.

Incendio en zona cañera de Sihochac dañó un poste de alta tensión. / Jorge May

Por su parte, en lo que corresponde al municipio de Seybaplaya, están las localidades de Villamadero, Xkeulil y Haltunchén, además de una gran parte de la cabecera municipal.

Además, derivado de las altas temperaturas, en la zona de Sihochac se registró un incendio originado en las inmediaciones de un campo cañero, el cual se salió de control, afectando un poste de alta tensión y con ello el suministro eléctrico en la zona.

Ante esta situación, habitantes de estas demarcaciones temen que las variaciones en el suministro eléctrico continúen, lo que podría afectar sus actividades en plena ola de calor. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se ha manifestado al respecto.

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JGH