Colapso de grúa de obra en construcción en la colonia Roma, frente a Parque Delta, deja cuatro heridos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reportó la tarde de este viernes 15 de mayo, por medio de sus redes sociales, la caída de una grúa en una construcción en avenida Cuauhtémoc y Viaducto, esto en la colonia Roma Sur.

Hasta el momento, se ha informado de al menos cuatro personas lesionadas por este accidente, por lo que al lugar de los hechos, llegaron unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, también se sumaron a las labores, elementos de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

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“Personal de la SSC tomó conocimiento de cuatro personas que resultaron lesionadas derivado de la caída de una grúa tipo torre en una obra en construcción, en un edificio localizado en el Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, al momento, no se tiene reporte de otros trabajadores atrapados”

¿Cuál es el estado de los lesionados?

Los trabajadores que resultaron lesionados, fueron llevados a los hospitales cercanos para poder ser atendidos de emergencia. Uno de ellos de 41 años, tiene una fractura en el húmero. El segundo de 42 años, se encuentra policontundido.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de cuatro personas que resultaron lesionadas derivado de la caída de una grúa tipo torre en una obra en construcción, en un edificio localizado en el #Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia #RomaSur,… pic.twitter.com/hLsYtn44Il — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 15, 2026

Mientras que el tercer empleado lesionado de 64 años, se reporta con una contusión en cráneo y rodilla. Finalmente, el último trabajador de 51 años, resultó con un esguince en el tobillo derecho.

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