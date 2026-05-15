Rescatan a menor en crisis sobre el techo de una vivienda en Ciudad del Carmen

La mañana de este viernes se registró una fuerte movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Morelos, luego del reporte de una jovencita menor de edad que presuntamente intentaba lanzarse desde una segunda planta hacia la vía pública.

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Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle 53 A por 68 y 68 B de la citada colonia, hasta donde arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, personal de Protección Civil, así como trabajadores y licenciados del DIF Municipal, tras recibir el llamado de auxilio por una menor en situación de riesgo.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el incidente habría derivado de una fuerte discusión familiar, situación que presuntamente orilló a la adolescente, identificada como Karla, a intentar atentar contra su integridad.

Ante la tensión del momento, los cuerpos de emergencia subieron hasta el techo de la vivienda, donde la menor permanecía en una situación de alto riesgo. Luego de varios minutos de diálogo y maniobras de rescate, los elementos lograron contenerla y evitar que se arrojara al vacío, utilizando sábanas y cuerdas improvisadas para asegurarla y ponerla a salvo.

La menor fue asegurada por rescatistas y trasladada a un hospital para recibir atención médica y psicológica. / Israel Lozano

Una vez en tierra firme, la adolescente fue abordada en una ambulancia y trasladada a un hospital para recibir atención médica y valoración especializada.

Posteriormente, las autoridades señalaron que el caso sería canalizado ante las instancias correspondientes para iniciar el proceso legal y de seguimiento familiar, a fin de determinar si la menor cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad y bienestar dentro de su entorno. En caso contrario, no se descarta que las instancias competentes intervengan para garantizar su protección.

Afortunadamente, la rápida intervención de policías, rescatistas y personal del DIF permitió evitar una tragedia.

Por otro lado, vecinos del sector señalaron que presuntamente no sería la primera ocasión en que la jovencita intenta realizar un acto similar, por lo que hicieron un llamado para que reciba ayuda psicológica y atención especializada de manera urgente.

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JGH