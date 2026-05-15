Pronóstico del clima en Yucatán 16 de mayo: Ambiente caluroso y posibles lluvias aisladas se presentarán este sábado

El clima en Yucatán para este sábado 16 de mayo estará marcado por ambiente caluroso a muy caluroso durante el día, con posibilidad de lluvias aisladas en algunos municipios del estado, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Durante este día se prevé cielo despejado a medio nublado, así como chubascos con tormentas aisladas principalmente en el noreste, centro y oriente de Yucatán, debido al establecimiento de una vaguada, en combinación con el ingreso de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno.

Noticia Destacada Suman 25 golpes de calor en Yucatán; figura entre “los más castigados” por las temperaturas extremas

Además, se esperan vientos del sureste que cambiarán al noreste por la tarde, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora, así como rachas superiores a los 40 km/h en zonas costeras, por lo que se recomienda precaución en áreas marítimas y de playa.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 37 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 26 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

Noticia Destacada Mérida no está entre las 10 ciudades más calurosas de México; estos lugares la superan

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 35 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 36 grados Celsius.

Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 34, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 34 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y tomar precauciones ante las condiciones de viento y las posibles tormentas aisladas previstas para este sábado.