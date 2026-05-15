Sheinbaum se reúne con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y respalda su candidatura para la ONU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este viernes en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, a quien describió como “una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile y promotora de la paz con desarrollo y justicia”.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum envía saludos a Alicia Menéndez Figueroa, directora de Por Esto!, tras inaugurar planta lechera en Campeche

A través de su cuenta oficial en X, Sheinbaum publicó una fotografía del encuentro y destacó el respaldo de México a la candidatura de Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, escribió la mandataria mexicana.

Michelle Bachelet Jeria, socialista de 74 años, fue presidenta de Chile en dos periodos, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en su país. Posteriormente, se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

El anuncio de México se suma al respaldo internacional que Bachelet ha venido recibiendo de diversos países de América Latina para encabezar la ONU, en un momento en que se discute la sucesión del actual Secretario General, António Guterres.

La reunión entre ambas líderes se da en el marco de la agenda internacional de la Presidenta Sheinbaum, quien ha intensificado los contactos con figuras políticas globales desde el inicio de su mandato.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ