Desalojan edificio del Poder Judicial de la CDMX por presunta amenaza de explosivo

El edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado en la zona de Niños Héroes y Claudio Bernard, en la colonia Doctores, fue desalojado durante la mañana de este jueves debido a una presunta amenaza de explosivo, lo que activó un operativo preventivo de seguridad en las inmediaciones del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el propio organismo confirmó el desalojo del edificio mediante un comunicado, en el que informó que se pusieron en marcha los protocolos institucionales correspondientes para proteger a trabajadores, usuarios y personas que se encontraban en la zona.

Tras la alerta, elementos especializados antibombas y binomios caninos acudieron al lugar para revisar las instalaciones y descartar la presencia de algún artefacto que pudiera representar un riesgo.

Medios locales reportaron que el operativo se concentró en Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde también se resguardaron accesos y áreas aledañas.

¿Qué pasó en el edificio del Poder Judicial de la CDMX?

La emergencia se originó por una supuesta amenaza de explosivo en un inmueble del Poder Judicial capitalino.

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Como medida de prevención, las autoridades ordenaron la evacuación del edificio ubicado en la colonia Doctores, una zona donde se concentran diversas sedes judiciales y oficinas relacionadas con actividades del Tribunal Superior de Justicia local.

El desalojo se llevó a cabo de manera preventiva mientras personal especializado realizaba la inspección correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre el hallazgo de algún artefacto dentro del edificio.

¿Qué autoridades participaron en el operativo?

En la zona fueron desplegados elementos antibombas y binomios caninos, encargados de revisar el inmueble y sus alrededores. Estos protocolos suelen aplicarse cuando existe un reporte de posible riesgo para descartar amenazas y permitir, en su caso, el retorno seguro del personal.

Reportes de medios capitalinos señalaron que la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó a personal especializado para atender la alerta, mientras que el Poder Judicial informó que las medidas se tomaron para salvaguardar la integridad de quienes se encontraban en las instalaciones.

Te pedimos mantenerte pendiente de nuestros canales institucionales para obtener información actualizada. pic.twitter.com/5l1FYkinGP — Poder Judicial de la Ciudad de México (@PJCDMX) May 14, 2026

¿Hay afectaciones por el desalojo en Ciudad Judicial?

El operativo generó movilización policiaca y restricciones momentáneas en la zona de Niños Héroes y Claudio Bernard, por lo que se recomendó a usuarios y trabajadores atender las indicaciones de las autoridades.

Hasta que concluyan las revisiones de seguridad, las actividades en el inmueble pueden permanecer suspendidas o sujetas a las instrucciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. Las autoridades no han confirmado riesgos adicionales y mantienen el caso bajo revisión preventiva.

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