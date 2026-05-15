Claudia Sheinbaum envía saludos a Alicia Menéndez Figueroa, directora de Por Esto!, tras inaugurar planta lechera en Campeche

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un saludo a Alicia Menéndez Figueroa, directora general del periódico Por Esto!, al concluir el corte de listón inaugural de la nueva Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar en la capital campechana.

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El mensaje ocurrió al finalizar el acto protocolario realizado durante la inauguración de la moderna planta, en una jornada marcada por anuncios sociales y proyectos estratégicos para el fortalecimiento del campo en el sureste mexicano.

Plan Campeche: Inversión millonaria para el rescate de la cuenca lechera

La inauguración de la planta pasteurizadora representó el cumplimiento del compromiso número 67 del Gobierno de México para rescatar la cuenca lechera de la región sur-sureste. El proyecto contó con una inversión superior a los 130 millones de pesos y forma parte del denominado Plan Campeche, estrategia integral que contempla más de mil 200 millones de pesos destinados al fortalecimiento productivo y alimentario del estado.

La planta permitirá garantizar la comercialización de leche a pequeños productores a un precio de 11 pesos con 50 centavos por litro y beneficiará a más de 200 mil derechohabientes de Campeche, Yucatán y Quintana Roo mediante el programa Leche para el Bienestar.

Durante el evento, autoridades federales destacaron que el complejo cuenta con tecnología de última generación y fortalecerá la soberanía alimentaria, además de generar empleos y nuevas oportunidades para productores de municipios como Candelaria, Escárcega, Champotón, Hopelchén y Palizada.

Anuncio de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios

En su mensaje, Sheinbaum también anunció nuevos apoyos sociales para Campeche, entre ellos la beca universal “Gertrudis Bocanegra” para estudiantes universitarios y programas de apoyo escolar dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

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