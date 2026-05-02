Choque frente al Palacio Municipal de Ciudad del Carmen desata tráfico en pleno centro

Un percance vehicular entre dos automóviles particulares se registró en pleno centro de la ciudad, justo frente al Palacio Municipal de Ciudad del Carmen, dejando como saldo daños materiales y complicaciones en la circulación.

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El incidente ocurrió sobre la calle 22 por 33, una de las zonas con mayor afluencia vehicular, donde se vieron involucrados una camioneta GMC, color negro, con placas DFJ 686 B, y un automóvil Kia, color azul, con placas DHZ 636 B, ambos del estado de Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta presuntamente no guardó la distancia de seguridad y, al intentar avanzar, terminó impactando el costado derecho del vehículo Kia, el cual se encontraba detenido en ese momento. El choque ocasionó daños visibles en ambas unidades y provocó la obstrucción parcial de uno de los carriles, lo que derivó en tráfico lento en el primer cuadro de la ciudad.

Daños materiales en ambas unidades / Israel Lozano

Auxiliares viales arribaron al sitio para intervenir en la situación, coordinando la circulación y agilizando el flujo vehicular, que ya presentaba carga considerable debido a la ubicación del percance.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, limitándose el incidente a daños materiales. Finalmente, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo a través de sus respectivas aseguradoras, tras lo cual retiraron las unidades del lugar, permitiendo la normalización de la vialidad.

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JGH