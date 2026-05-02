Presidenta Claudia Sheinbaum inaugura Puente Nichupté en Cancún, obra clave para movilidad en Quintana Roo: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza este sábado 2 de mayo de 2026 la inauguración del Puente Nichupté, ubicado en el municipio de Benito Juárez.

El proyecto conecta la zona urbana de Cancún con la zona hotelera a través de la laguna Nichupté, y es considerado una de las principales obras de infraestructura vial en el estado por su impacto en la movilidad y el turismo.

Obra estratégica para reducir congestión

Durante el evento, autoridades federales y estatales señalarán que el puente permitirá disminuir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa vial a los accesos tradicionales, que suelen registrar alta carga vehicular, especialmente en temporadas turísticas.

La obra forma parte de una estrategia integral para fortalecer la conectividad en uno de los destinos más importantes del país, donde la actividad turística representa un eje central de la economía regional.

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Impacto en turismo y desarrollo regional

El Puente Nichupté busca mejorar el flujo de visitantes hacia la zona hotelera de Cancún, al tiempo que facilita la movilidad de trabajadores y residentes.

En este sentido, el gobierno federal ha señalado que la infraestructura contribuirá a optimizar la operación urbana y a impulsar el desarrollo económico en Quintana Roo.

Agenda de infraestructura del gobierno federal

La inauguración se enmarca en la política de inversión en obra pública impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, enfocada en proyectos de conectividad, transporte y desarrollo regional.

La mandataria ha reiterado que este tipo de obras buscan mejorar la calidad de vida de la población, al tiempo que fortalecen sectores estratégicos como el turismo.

Con la apertura del Puente Nichupté, Cancún suma una nueva vía de acceso que podría transformar la dinámica de movilidad en la región.

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