Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana en la CDMX.

Este lunes 4 de mayo de 2026, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron sobre el decomiso de más de una tonelada de marihuana y la detención de cuatro personas en un operativo conjunto realizado en la alcaldía Álvaro Obregón. La droga era transportada de manera inusual para intentar evadir la vigilancia policial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), interceptaron un tractocamión en la colonia Lomas de Plateros. El vehículo llamó la atención de las autoridades al circular sin placas ni engomado.

#Importante | Resultado de una acción operativa coordinada en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX, de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, detuvieron a cuatro hombres que transportaban más de mil kilos de droga.



Con el apoyo del binomio canino… pic.twitter.com/foOGr2sLjn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 4, 2026

Al realizar la inspección, con el apoyo de un binomio canino llamado "Samuel", se descubrió que el cargamento no consistía únicamente en cajas de huevo, como se pretendía aparentar. En su interior se hallaron paquetes que sumaron un total de 1,278 kilogramos de marihuana.

Como resultado de la intervención, cuatro hombres fueron detenidos en el lugar. Los implicados, junto con el tráiler y la droga, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones por delitos contra la salud.

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De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, este decomiso representa un golpe financiero significativo para los grupos criminales, con una afectación económica estimada en 15 millones de pesos. Este aseguramiento se posiciona como uno de los más relevantes en la capital en lo que va del año 2026.

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